Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД из-за техпричин

сегодня в 07:43

По техническим причинам в пути задерживаются поезда дальнего следования и электрички Ленинградского направления ОЖД в сторону Москвы (Ленинградский вокзал) и обратно, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК).

Максимальное время опоздания в пути у поездов составляет не более 1 часа.

Специалисты предпринимают все необходимые меры для уменьшения времени опоздания. Пассажирам приносятся извинения за доставленные неудобства.

Информацию о фактическом движении поездов пассажиры и встречающие могут получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки РФ бесплатный).

