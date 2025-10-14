Сбой в движении поездов произошел на «фиолетовой» ветке Мосметро

На «фиолетовой» ветке Московского метрополитена произошел сбой. Причина — человек на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сбой произошел на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Интервалы движения поездов временно увеличили.

На опубликованных в Telegram-канале «Осторожно, Москва» кадрах видно, как люди толпятся и медленно двигаются на выход из вагонов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сбой в движении поездов был на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Составы на этой ветке следовали с опозданием. Ожидание поезда на станции занимало около 15 минут.

