Сбой в движении поездов произошел на «фиолетовой» ветке Мосметро
Фото - © Медиасток.рф
На «фиолетовой» ветке Московского метрополитена произошел сбой. Причина — человек на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Сбой произошел на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Интервалы движения поездов временно увеличили.
На опубликованных в Telegram-канале «Осторожно, Москва» кадрах видно, как люди толпятся и медленно двигаются на выход из вагонов. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сбой в движении поездов был на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Составы на этой ветке следовали с опозданием. Ожидание поезда на станции занимало около 15 минут.
