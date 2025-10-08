Толпы пассажиров: на «серой» ветке метро столицы произошел сбой
Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро столицы
Фото - © Алёшина Оксана / Фотобанк Лори
Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, сообщает «Осторожно, Москва».
Как отметили пассажиры, составы на этой ветке идут следуют с опозданием. Ожидание поезда на станции занимает около 15 минут.
На платформе станции «Отрадное» из-за сбоя скопились толпы людей.
Вечером 7 октября на Серпуховско-Тимирязевской линии также случился сбой в движении поездов. На станции «Севастопольская» из одного состава высадили пассажиров. Поезд убрали с линии для проверки.
