Толпы пассажиров: на «серой» ветке метро столицы произошел сбой

Как отметили пассажиры, составы на этой ветке идут следуют с опозданием. Ожидание поезда на станции занимает около 15 минут.

На платформе станции «Отрадное» из-за сбоя скопились толпы людей.

Вечером 7 октября на Серпуховско-Тимирязевской линии также случился сбой в движении поездов. На станции «Севастопольская» из одного состава высадили пассажиров. Поезд убрали с линии для проверки.

