Поезд убрали с линии: сбой произошел на «серой» ветке Мосметро

Сбой в движении поездов случился на «серой» линии столичного метро

Во вторник вечером на Серпуховско-Тимирязевской линии московской подземки случился сбой в движении поездов, сообщает MSK1.ru .

На станции «Севастопольская» из одного состава высадили пассажиров, его пришлось убрать с линии для проведения проверки.

После этого следующие поезда сбрасывали скорость или останавливались, чтобы соблюсти интервал. Затем они поехали в штатном режиме.

По данным столичного Дептранса, сейчас движение по «серой» ветке идет по графику.

При этом у соседней станции «Нахимовский проспект» очевидцы увидели аварийные машины метрополитена.

