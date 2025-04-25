Сбой произошел на «фиолетовой» линии метро Москвы из-за постороннего предмета
Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори
Посторонний предмет обнаружили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Предмет упал на пути на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии.
Из-за происшествия временно увеличены интервалы движения.
Ранее на станциях «желтой» ветки метро Москвы отключился свет. Люди поднимались по эскалаторам пешком.