Сбой произошел на «фиолетовой» линии метро Москвы из-за постороннего предмета

Транспорт
Александр Замараев / Фотобанк Лори

Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори

Посторонний предмет обнаружили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Предмет упал на пути на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии.

Из-за происшествия временно увеличены интервалы движения.

Ранее на станциях «желтой» ветки метро Москвы отключился свет. Люди поднимались по эскалаторам пешком.