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Сбой произошел на «фиолетовой» линии метро Москвы из-за постороннего предмета

Посторонний предмет обнаружили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.