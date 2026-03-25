Сбой на «оранжевой» ветке метро произошел из-за инцидента на «Алексеевской»

Сбой в движении на «оранжевой» ветке метро Москвы произошел из-за инцидента на станции «Алексеевская», сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Несколько поездов Калужско-Рижской линии снижали скорость или останавливались утром в среду. Это было необходимо для соблюдения интервала.

Сейчас движение введено в график. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе столичного метрополитена.

Ранее пассажиры сообщали, что поезда на станциях «оранжевой» ветки битком набиты людьми. Составы следовали от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира» по 20 минут.

