Поезда битком набиты людьми: сбой произошел на «оранжевой» ветке метро Москвы
Фото - © Telegram/«Осторожно, Москва»
Поезда на Калужско-Рижской линии столичного метро курсируют со сниженной скоростью утром в среду. Об этом заявляют пассажиры, сообщает «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, на «оранжевой» ветке произошел сбой. Составы едут от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира» по 20 минут.
«Составы битком набитыми людьми в тоннелях», — заявили очевидцы.
Пассажиры публикуют фотографии из метро. Судя по кадрам, на станции «оранжевой» ветки ждут отправления огромное количество людей.
Предварительно, сбой в движении произошел по техническим причинам. На данный момент подробности не раскрываются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.