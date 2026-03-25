Поезда битком набиты людьми: сбой произошел на «оранжевой» ветке метро Москвы

Поезда на Калужско-Рижской линии столичного метро курсируют со сниженной скоростью утром в среду. Об этом заявляют пассажиры, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам очевидцев, на «оранжевой» ветке произошел сбой. Составы едут от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира» по 20 минут.

«Составы битком набитыми людьми в тоннелях», — заявили очевидцы.

Пассажиры публикуют фотографии из метро. Судя по кадрам, на станции «оранжевой» ветки ждут отправления огромное количество людей.

Предварительно, сбой в движении произошел по техническим причинам. На данный момент подробности не раскрываются.

