сегодня в 20:54

У берегов Мьянмы зафиксирован сигнал тревоги от самолета, следовавшего из Тюмени во вьетнамский курортный город Нячанг, сообщает ТАСС .

Информация об инциденте поступила от сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24.

Воздушное судно активировало аварийный маячок в районе побережья азиатской страны.

Экипаж выставил код 7700 (general emergency). На момент публикации заметки метки о самолете нет в онлайне. Подробности произошедшего с бортом пока неизвестны.

