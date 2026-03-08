Самолет Тюмень — Нячанг у берегов Мьянмы подал сигнал бедствия
Фото - © Сайганов Александр / Фотобанк Лори
У берегов Мьянмы зафиксирован сигнал тревоги от самолета, следовавшего из Тюмени во вьетнамский курортный город Нячанг, сообщает ТАСС.
Информация об инциденте поступила от сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24.
Воздушное судно активировало аварийный маячок в районе побережья азиатской страны.
Экипаж выставил код 7700 (general emergency). На момент публикации заметки метки о самолете нет в онлайне. Подробности произошедшего с бортом пока неизвестны.
