Самолет, ранее вынужденно севший в Польше, отправился из Калининграда в Египет

Самолет, ранее вынужденно севший в Польше, вылетел из Калининграда в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Рейс был задержан более чем на сутки по причине позднего прибытия воздушного судна, совершавшего рейс LMU-681 (Шарм-эль-Шейх–Калининград), и необходимости планового отдыха экипажа (в интересах безопасности полетов) в соответствии с режимом его работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолета находятся 212 пассажиров.

В аэропорту Храброво уточнили, что пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице и обеспечены в полном объеме услугами в соответствии с федеральными авиаправилами.

Ранее самолет Airbus A321, принадлежащий перевозчику из Египта AlMasria Universal Airlines, в 11:55 покинул аэропорт Познань в Польше. Он направляется на посадку в воздушную гавань Храброво в Калининграде.

Ранее сообщалось, что самолет с туристами из РФ, совершавший рейс из Египта в Калининград, экстренно сел в польской Познани. У людей нет еды и воды, а у экипажа топлива.