Самолет отправил сигнал бедствия в Красноярском крае из-за разгерметизации

сегодня в 09:20

Самолет отправил сигнал бедствия из-за разгерметизации салона. Он летел из Красноярска в Якутск, сообщает SHOT .

В воздушном судне находятся 120 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет Airbus A319 отправил сигнал бедствия 7700 через 30 минут нахождения в полете. Воздушное судно развернулось над Богучанами и полетело по направлению к Красноярску.

Сигнал бедствия 7700 сигнализировал о чрезвычайной или аварийной ситуации в самолете. Его через некоторое время отменили.

Самолет летает рядом с аэропортом Красноярска. Он вырабатывает топливо.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.