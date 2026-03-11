Аварийная ситуация произошла на борту российского самолета в Красноярском крае

Самолет российской авиакомпании отправил сигнал бедствия во время пролета над Красноярским краем. Он летит в аэропорт, из которого выехал, сообщает SHOT .

Самолет с бортовым номером RA-73205 летел из Красноярска в Якутск. Однако подал сигнал бедствия 7700. Он сигнализирует о чрезвычайной или аварийной ситуации в самолете.

По информации из онлайн-платформ, сигнал бедствия через некоторое количество времени отменили. Самолет добрался до города Богучаны и принял решение вернуться в аэропорт, из которого начал движение.

Воздушное судно приземлилось в Красноярске. Причины инцидента выясняются.

