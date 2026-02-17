Самолет Нарьян-Мар — Уфа запросил экстренную посадку из-за неисправности
Фото - © Медиасток.рф
Самолет Нарьян-Мар — Уфа запросил разрешение на вынужденную посадку в Нарьян-Маре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Причина срочной посадки — в технической неисправности воздушного судна.
Ранее самолет модели Airbus A320, следовавший из Нового Уренгоя в Москву с промежуточной остановкой в Домодедове, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево.
Это решение также было принято из-за возникшей технической неполадки в системе управления.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.