Пенсионеры станут волонтерами фестиваля молодежи в Свердловской области

Жители Свердловской области старшего возраста регистрируются в резерв волонтеров Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в 2026 году, сообщает «Царьград» .

Представители «серебряного возраста» подают заявки через федеральную платформу «Добро.рф». Кампания проходит в рамках третьей смены образовательной лаборатории «Урал добрых дел», организованной областным Ресурсным центром добровольчества. Прием анкет завершится 15 апреля.

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского собрались около 50 добровольцев. В течение пяти дней участники проходят занятия по ораторскому искусству и самопрезентации, готовят видеоматериалы о волонтерской деятельности и представляют личные истории. Также запланированы онлайн-вебинары по видеосъемке и монтажу.

Международный фестиваль молодежи состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Ожидается до 10 тысяч участников из разных стран. В организации мероприятия будут задействованы 2 тысячи волонтеров по 17 направлениям — от аккредитации и языкового сопровождения до работы в социальных медиа и медицинской помощи.

По данным региональных властей, Свердловская область занимает второе место в России по числу заявок на участие в фестивале в качестве добровольцев. Глава региона Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее заявляли о переходе к завершающему этапу подготовки к событию.

