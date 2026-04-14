Капитан Venus-1 сообщил о нехватке еды и топлива

На арестованном борту в Намибии находятся 13 россиян, эстонец и украинец

Капитан траулера Venus-1 Максим Клименко заявил о нехватке продовольствия и угрозе отключения электроэнергии на арестованном в Намибии судне, где находятся 15 моряков. Судовладелец задолжал экипажу около 450 тыс. долларов, сообщает RT .

По словам капитана, ситуация на борту остается тяжелой. На прошлой неделе экипажу передали несколько килограммов мяса и четыре мешка картошки, часть рыбы предоставило соседнее судно. На борту находятся 13 российских моряков, а также граждане Эстонии и Украины.

«Все печально. На прошлой неделе нам закинули несколько килограммов мяса и четыре мешка картошки. Хорошо еще, соседний пароход дал пару коробок рыбы», — сообщил Клименко.

Судовладелец задолжал морякам около 450 тыс. долларов только по зарплате. Кроме того, по словам капитана, не оплачены и портовые сборы.

Старший механик предупредил, что через пять-шесть дней может закончиться топливо, после чего судно останется без энергоснабжения.

«Ничего работать не будет. Экипаж весь на нервах. Вы же понимаете, что у всех семьи, дети. Ехали, чтобы заработать, а в итоге сидим без денег, а ситуация затягивается», — сказал капитан.

Экипаж намерен подать заявление в Верховный суд Намибии и добиться продажи судна для погашения долгов. Траулер вышел на промысел в начале декабря 2025 года и к концу месяца произвел 600 тонн рыбной продукции. По договору расчет должен был состояться по прибытии в порт.

