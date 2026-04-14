Капитан Venus-1 сообщил о нехватке еды и топлива
Капитан траулера Venus-1 Максим Клименко заявил о нехватке продовольствия и угрозе отключения электроэнергии на арестованном в Намибии судне, где находятся 15 моряков. Судовладелец задолжал экипажу около 450 тыс. долларов, сообщает RT.
По словам капитана, ситуация на борту остается тяжелой. На прошлой неделе экипажу передали несколько килограммов мяса и четыре мешка картошки, часть рыбы предоставило соседнее судно. На борту находятся 13 российских моряков, а также граждане Эстонии и Украины.
«Все печально. На прошлой неделе нам закинули несколько килограммов мяса и четыре мешка картошки. Хорошо еще, соседний пароход дал пару коробок рыбы», — сообщил Клименко.
Судовладелец задолжал морякам около 450 тыс. долларов только по зарплате. Кроме того, по словам капитана, не оплачены и портовые сборы.
Старший механик предупредил, что через пять-шесть дней может закончиться топливо, после чего судно останется без энергоснабжения.
«Ничего работать не будет. Экипаж весь на нервах. Вы же понимаете, что у всех семьи, дети. Ехали, чтобы заработать, а в итоге сидим без денег, а ситуация затягивается», — сказал капитан.
Экипаж намерен подать заявление в Верховный суд Намибии и добиться продажи судна для погашения долгов. Траулер вышел на промысел в начале декабря 2025 года и к концу месяца произвел 600 тонн рыбной продукции. По договору расчет должен был состояться по прибытии в порт.
