Мальцев заявил, что возвращение флага РФ мотивирует спортсменов

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев назвал возвращение российского флага на международные старты важным и мотивирующим событием.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и гимном. Решение касается плавания, прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло.

Семикратный чемпион мира Александр Мальцев заявил, что спортсмены долго ждали этого момента и продолжали работать, несмотря на ограничения.

«Эмоции только положительные, это очень мотивирует двигаться дальше. Любой спортсмен хочет выступать под своим флагом и слышать гимн своей страны, стоя на высшей ступени пьедестала. Мы этого долго ждали, много работали и не теряли надежды», — сказал спортсмен.

Он также поблагодарил главу Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина за поддержку и проделанную работу. По словам Мальцева, атлеты готовы подтвердить свое право выступать под национальной символикой результатами на соревнованиях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.