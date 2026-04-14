Мальцев заявил, что возвращение флага РФ мотивирует спортсменов

Синхронист Александр Мальцев прокомментировал решение World Aquatics
Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев назвал возвращение российского флага на международные старты важным и мотивирующим событием, сообщает NEWS.ru.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и гимном. Решение касается плавания, прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло.

Семикратный чемпион мира Александр Мальцев заявил, что спортсмены долго ждали этого момента и продолжали работать, несмотря на ограничения.

«Эмоции только положительные, это очень мотивирует двигаться дальше. Любой спортсмен хочет выступать под своим флагом и слышать гимн своей страны, стоя на высшей ступени пьедестала. Мы этого долго ждали, много работали и не теряли надежды», — сказал спортсмен.

Он также поблагодарил главу Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина за поддержку и проделанную работу. По словам Мальцева, атлеты готовы подтвердить свое право выступать под национальной символикой результатами на соревнованиях.

