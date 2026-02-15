Airbus A320 экстренно приземлился в Москве из-за неисправности управления

сегодня в 20:27

Самолет модели Airbus A320, следовавший из Нового Уренгоя в Москву с промежуточной остановкой в Домодедово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Это решение было принято из-за возникшей технической неполадки в системе управления, сообщает ТАСС .

«В 19:48 (по мск — ред.) в аэропорту Шереметьево совершил благополучную посадку самолет Airbus A320 из Нового Уренгоя, направлявшийся в Домодедово. Причина — неисправность управления», — сообщили представители экстренных служб.

Данный случай стал вторым за вечер 15 февраля в Шереметьеве.

Некоторое время назад здесь же приземлился лайнер Boeing 738, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск. Основанием для экстренной посадки послужило повреждение в виде трещины на ветровом стекле кабины пилотов.

