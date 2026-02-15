Boeing-737 с трещиной в стекле летит из Петербурга в Москву
Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори
На борту Boeing-737, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, обнаружили трещину на стекле. В данный момент воздушное судно заходит на посадку в столичном аэропорту, сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что рейс выполняет авиакомпания «Победа». Воздушное судно готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево.
Всего в салоне находятся 186 человек. Экипаж самолета состоит из шести членов.
Информация о происшествии поступила от источников в экстренных службах. Подробности инцидента уточняются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.