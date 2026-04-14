Гаджиев заявил, что бой Дзюбы и Смолова был бы интересен

Глава Fight Nights Камил Гаджиев допустил, что бой Артема Дзюбы и Федора Смолова вызвал бы интерес, но выразил сомнение, что он состоится, сообщает NEWS.ru .

Он заявил, что поединок между футболистами Артемом Дзюбой и Федором Смоловым мог бы привлечь внимание зрителей. При этом организатор не верит, что идея получит развитие.

«Если реально для Артема Дзюбы и Федора Смолова это действительно интересно, я бы предложил. Но я со Смоловым разговаривал, он сказал „ну меня спросили, я ответил“, но сам он не видит в этом энергии. Так, разговоры. Но если дело дойдет до дела… Но я в это не верю. Ребята занятые. Но что-то подобное, я думаю, зашло бы», — заявил он.

Ранее Артем Дзюба раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева. Футболист заявил, что тот смотрел футбольные матчи «один или два раза» и не может качественно освещать несколько видов спорта одновременно. Дзюба также отметил, что западные комментаторы благодаря профессионализму дают зрителям полезную и неочевидную информацию.

