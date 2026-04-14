Стала известна официальная причина смерти актрисы Валери Перрайн

Опубликовано свидетельство о смерти актрисы Валери Перрайн, в котором указана официальная причина смерти знаменитости, сообщает Леди Mail со ссылкой на People.

В документе указано, что у актрисы внезапно остановилось сердце, ее не смогли спасти. Также там говорится, что Перрайн страдала от болезни Паркинсона, которая была диагностирована у нее в 2015 году. Это заболевание стало основной причиной смерти.

Кроме того, у актрисы была деменция.

Валери Перрайн умерла в возрасте 82 лет 23 марта. Она известна благодаря ролям в таких картинах, как как «Бойня номер пять», «Последний американский герой», «Ленни», «Супермен». За свою карьеру звезда была номинирована на несколько престижных кинопремий, в том числе на «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее в Париже скончался актер Марио Адорф. Публике он запомнился по фильмам «Жестяной барабан» и экранизации «Десять негритят».

