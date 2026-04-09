Актер Марио Адорф умер в Париже в 95 лет

Актер Марио Адорф скончался 8 апреля в Париже в возрасте 95 лет. Информацию подтвердили его менеджер и киноагентство, сообщает «Царьград» .

Марио Адорф умер в своей квартире в Париже после непродолжительной болезни. О смерти артиста сообщила газета Bild. Менеджер Михаэль Штарк и киноагентство Reinholz подтвердили эту информацию.

Адорф родился 8 сентября 1930 года в Цюрихе. За карьеру он сыграл более 200 ролей в кино и телесериалах, став одним из самых востребованных европейских актеров.

Широкой публике он запомнился по фильмам «Жестяной барабан» и экранизации «Десять негритят». Как отмечает Bild, артист умел делать объемными даже отрицательных персонажей — злодеев и мафиози, вызывая у зрителей сочувствие.

Марио Адорф оставил значительный след в европейском кинематографе и работал как в авторском, так и в массовом кино.

