сегодня в 11:08

Самолет из Южно-Сахалинска во Владивосток задержали на более чем сутки

Самолет из Южно-Сахалинска во Владивостоке задержали на срок более суток. Пассажиры ждут с 19:15 15 ноября по местному времени, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вылет задержали по технической причине. Его перенесли на 17 ноября на 10:00 по местному времени.

Пассажирам предоставят обязательные услуги. На перевозчиков никто не жаловался. Сахалинская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы соблюдались права пассажиров.

15 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга задержали около 40 рейсов. Это произошло из-за сильного снегопада.

