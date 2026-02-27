Самолет из Египта совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
Самолет из Египта экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщает «112».
Борт запросил аварийную посадку в Москве вечером 27 февраля.
У него произошел отказ триммера. Также не работал автопилот.
Самолет благополучно приземлился в Шереметьево в 19:50.
Ранее, 23 февраля, самолет Владивосток — Хабаровск экстренно приземлился из-за поломки. В этот момент в салоне воздушного судна находились 74 человека.
