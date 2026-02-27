сегодня в 20:16

Самолет из Египта совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Самолет из Египта экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщает «112» .

Борт запросил аварийную посадку в Москве вечером 27 февраля.

У него произошел отказ триммера. Также не работал автопилот.

Самолет благополучно приземлился в Шереметьево в 19:50.

Ранее, 23 февраля, самолет Владивосток — Хабаровск экстренно приземлился из-за поломки. В этот момент в салоне воздушного судна находились 74 человека.

