сегодня в 15:21

23 февраля самолет, летевший из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку. В этот момент в салоне воздушного судна находились 74 человека, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что самолет вынужденно приземлился из-за проблем с гидравликой. Что именно с ней случилось, теперь предстоит выяснить компетентным органам.

На борту самолета в момент аварийного приземления находились 74 человека. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

