Самолет Владивосток — Хабаровск экстренно приземлился из-за поломки
Фото - © Медиасток.рф
23 февраля самолет, летевший из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку. В этот момент в салоне воздушного судна находились 74 человека, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно известно, что самолет вынужденно приземлился из-за проблем с гидравликой. Что именно с ней случилось, теперь предстоит выяснить компетентным органам.
На борту самолета в момент аварийного приземления находились 74 человека. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
