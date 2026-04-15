Лавров: Путин посетит Китай в первой половине этого года

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин посетит Китай в первой половине 2026 года, сообщает RT .

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Пекине.

По словам министра, в январе этого года лидеры РФ и КНР дали старт 14-му перекрестному году образования в странах.

«В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита», — уточнил Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что визит главы государства в Китай готовится, о его сроках объявят позднее.

