Самолет Ереван — Москва сел в другом аэропорту столицы из-за густого тумана
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Из-за густого тумана в столице самолет, который прилетел из Еревана сел в другом аэропорту, но людей не выпускают уже два часа, сообщает Baza.
Лайнер авиакомпании Flyone должен был сесть в аэропорту Внуково. Но из-за плохой видимости его направили в Домодедово. Там самолет приземлился, но люди до сих пор остаются в салоне.
Персонал на борту сказал, что пассажирам нужно ждать, пока не примут решение о возвращении лайнера во Внуково.
Ранее самолет из Египта экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево.
