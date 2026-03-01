Из-за густого тумана в столице самолет, который прилетел из Еревана сел в другом аэропорту, но людей не выпускают уже два часа, сообщает Baza .

Лайнер авиакомпании Flyone должен был сесть в аэропорту Внуково. Но из-за плохой видимости его направили в Домодедово. Там самолет приземлился, но люди до сих пор остаются в салоне.

Персонал на борту сказал, что пассажирам нужно ждать, пока не примут решение о возвращении лайнера во Внуково.

Ранее самолет из Египта экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево.

