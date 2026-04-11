сегодня в 15:26

Самокаты на парковках столицы снова доступны для аренды после внезапной «зимы»

В Москве после внезапной «зимы» погода стабилизировалась, поэтому самокаты и велосипеды сняли стали снова доступны для поездок, сообщает пресс-служба Дептранса города.

9 апреля операторы аренды электросамокатов и велосипедов мегаполиса поставили поездки на паузу до улучшения погоды.

Арендовать самокат в Москве можно только после прохождения верификации через Mos ID — аккаунт портала mos.ru. Такой подход помогает не допускать к аренде детей и подростков, не достигших 18 лет, быстрее выявлять нарушителей ПДД.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил увеличить размер штрафа за передвижение на электросамокате вдвоем. Это одно из наиболее частых нарушений.

