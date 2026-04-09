В России предложили увеличить размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил увеличить размер штрафа за передвижение на электросамокате вдвоем, сообщает RT.
Обращение направлено на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
По словам эксперта, это одно из наиболее частых нарушений.
При столкновении с препятствием или человеком это оборачивается трагедией.
На сегодня передвижение на электросамокате вдвоем может повлечь наложение административного штрафа в размере 800 рублей.
При этом сервисы аренды самокатов самостоятельно определяют размер штрафных санкций и списывают средства с прикрепленных к аккаунтам пользователей банковских карт.
Ранее в Новосибирске две школьницы на электросамокате врезались в коляску с маленькой девочкой. Ребенок не пострадал, полиция выясняет обстоятельства.
