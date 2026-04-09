В России предложили увеличить размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил увеличить размер штрафа за передвижение на электросамокате вдвоем, сообщает RT .

Обращение направлено на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По словам эксперта, это одно из наиболее частых нарушений.

При столкновении с препятствием или человеком это оборачивается трагедией.

На сегодня передвижение на электросамокате вдвоем может повлечь наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

При этом сервисы аренды самокатов самостоятельно определяют размер штрафных санкций и списывают средства с прикрепленных к аккаунтам пользователей банковских карт.

Ранее в Новосибирске две школьницы на электросамокате врезались в коляску с маленькой девочкой. Ребенок не пострадал, полиция выясняет обстоятельства.

