В Новосибирске школьницы на самокате врезались в коляску

В Новосибирске две школьницы на электросамокате врезались в коляску с маленькой девочкой. Ребенок не пострадал, полиция выясняет обстоятельства, сообщает RT .

Подростки на полной скорости врезались в коляску с ребенком. Мать девочки Виктория рассказала, что дочь была пристегнута, поэтому травм удалось избежать. У коляски сломалось колесо и появилась трещина.

По словам женщины, девочкам было 13–15 лет. После происшествия они испугались, но отказались звонить родителям. Виктория обратилась в полицию.

«Позже приехал какой-то родственник одной из девочек, вел себя очень дерзко, улыбался. Говорил, мол, что вы хотите, это же дети, вы же не пострадали. Потом появилась мама другой школьницы, тоже вела себя не лучше. Я же находилась в шоковом состоянии. Полиция на месте взяла с меня объяснения и сказала, что никто не пострадал, наказывать девочек не за что, штраф за подобное нарушение якобы от 1,5 тыс. рублей. Посоветовали обращаться в кикшеринг, в котором они взяли самокат», — рассказала Виктория.

Позже родители подростков выплатили 10 тыс. рублей за ремонт и извинились. Виктория попросила сервис кикшеринга заблокировать аккаунты девочек и выдавать самокаты только совершеннолетним. В региональном УМВД сообщили, что проводят проверку.

