С пассажиров троллейбусов в Новосибирске списывали 450 руб вместо 45 руб

В Новосибирске разъяснили ситуацию с некорректным списанием средств за проезд в троллейбусах, где вместо 45 рублей со счетов граждан было списано по 450 рублей. В мэрии города журналистам Om1 Новосибирск подтвердили факт возникновения подобного сбоя при оплате проезда и рассказали, что списание лишних средств будет возвращено пользователям автоматически.

24 декабря в муниципальном транспорте Новосибирска вступили новые правила оплаты проезда. Однако для ряда пассажиров этот день запомнится не только подорожанием, но и существенными переплатами из-за технической неполадки.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале городской администрации, стоимость единичной поездки в новосибирском метро теперь составляет 48 рублей. Цена билета на автобус, трамвай и троллейбус увеличена до 45 рублей. В городских властях объяснили необходимость повышения тарифов удорожанием содержания и обслуживания транспортной инфраструктуры.

Некоторые жители города сообщили в социальных сетях о случаях, когда с их карт было списано не 45 рублей, а 450 рублей за одну поездку. В «СберТройке» сообщили о том, что денежные средства, ошибочно списанные за проезд в общественном транспорте, будут автоматически возвращены пассажирам в случае некорректного применения тарифа.

С 23 декабря 2025 года стоимость одной поездки по Новосибирску составляет 45 рублей. В случае ошибочного применения тарифа в транспорте деньги за проезд будут возвращены пассажирам автоматически в течение трех рабочих дней. Дополнительное оформление заявления не требуется. Также задать вопросы можно по телефону горячей линии: 8–800–700–34–46. Звонки принимаются круглосуточно.

