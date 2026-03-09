РЖД впервые запускают пассажирские рейсы между Иркутском и Китаем

ОАО «Российские железные дороги» впервые запускают пассажирское сообщение из Иркутска в Китай. Билеты можно приобрести как в кассе, так и на сайте РЖД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

С 8 марта поезд Забайкальск — Маньчжурия начнет курсировать, спустя шесть лет. Одновременно с этим с 6 марта из Иркутска и с 7 марта из Читы будут запущены беспересадочные вагоны, которые свяжут российские города с Маньчжурией.

Билеты на первый рейс поезда из Иркутска в Маньчжурию стоят от 29 953 рублей. Путешествие продлится один день и 13 часов 15 минут. Поезда отправляются из Иркутска в 21:45 по местному времени (16:45 по Москве) и прибывают в Маньчжурию примерно через 1,5 дня в 11:00 по местному времени.

Ранее российским отелям рекомендовали не размещать туристов из КНР на четвертых этажах. В Китае цифра «четыре» воспринимается как несчастливая из-за созвучия со словом «смерть».

