Голубев научил, как правильно делать дачи безопасными для собак

Когда россияне уезжают с собакой на дачу, привычная городская квартира меняется на открытый участок с кучей соблазнов и опасностей. Собака не понимает, где грядки, а где клумбы, не различает ядовитую траву и съедобную — для нее все выглядит как игровая площадка, которую нужно исследовать. Поэтому, прежде всего, безопасность на даче начинается с того, как человек обустроил территорию. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, как сделать так, чтобы дача была безопасной для животного.

«Обеспечить безопасность питомца — задача хозяина. Животное не может самостоятельно оценить реальные риски. Привозя собаку на дачу, ориентируйтесь, что вы привезли ребенка, которому все интересно, а чувство страха еще пока не развито. Ответственность лежит полностью на плечах взрослого», — сказал Голубев.

Забор и калитка — защита от побега

Собака убегает не потому, что глупая. Любопытство — ее инстинкт. Если она увидела кошку или учуяла сородича за забором, сдержаться сложно. Собаководу следует проверить, нет ли щелей в заборе, дыр в сетке, подкопов. Если забор низкий, собака может его перепрыгнуть. Калитка должна закрываться автоматически или хотя бы туго, чтобы ветер или лапа ее не открыли.

«И никогда не оставляйте собаку одну на участке, если забор ненадежный», — рекомендовал Голубев.

Химия и удобрения

На любой даче есть мешки с удобрениями, яды от кротов и крыс, средства от комаров. Все это пахнет для собаки интересно. Опасность удобрений еще и в том, что они часто сладковатые на вкус. Хранить химию следует в закрытом сарае или в ящике с замком. Важно не допускать контакт с рассыпанной отравой на земле. Учитывать также следует, что отравление на даче — одна из самых частых причин срочного обращения к ветеринару.

Опасные растения

Ландыши, наперстянка, гортензия, осенние крокусы, тис, самшит и даже сирень — многие дачные цветы и кустарники ядовиты. Собака может пожевать лист или ветку от скуки или любопытства. Последствия самые разные — от рвоты до остановки сердца.

«Если не знаете, что растет у вас на участке, пробейте по картинкам в интернете. Также заранее проверяйте информацию о новом растении. От опасных лучше сразу отказаться или огородить отдельной сеткой», — добавил кинолог.

Ямы, инструменты и стройматериалы

На даче вечно что-то строят или чинят. Оставленная доска с гвоздем, кусок проволоки, битое стекло, открытый погреб — все это ловушки для собаки. Питомец может поранить лапу, провалиться в яму. Инструменты уносите в сарай. Не следует бросать их на землю где попало. Это простое правило, но его часто нарушают.

Стоячая вода и жара

Бочка с дождевой водой в углу участка — еще один риск. Щенок или маленькая собака может упасть и не выбраться. Кроме того, застоявшаяся вода — опаснейший источник инфекции. Поставьте собаке миску со свежей водой в тени, в доме, а бочки накройте прочными крышками. Не давайте питомцу пить из фонтанчиков, пруда.

«И помните: у собаки всегда должен быть доступ в прохладное место, чтобы спастись от перегрева», — сказал Голубев.

