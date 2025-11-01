Россияне все выгребли: Южная Корея и Китай остались без подержанных авто

В Южной Корее и Китае практически не осталось подержанных автомобилей, пользующихся спросом у покупателей из РФ. Решение о повышении утильсбора в России спровоцировало ажиотажный спрос, что привело к истощению вторичного авторынка в азиатских странах, сообщает SHOT .

По данным на конец октября, в Южной Корее осталось всего 2 подержанных BMW X3 в удовлетворительном состоянии и 8 автомобилей BMW M3. А вот модели помладше, например, BMW X5 возрастом до 5 лет, полностью отсутствуют как в Корее, так и в КНР.

Автомобили массового сегмента в возрасте от 3 до 5 лет, такие как KIA, исчезают с торговых площадок в течение нескольких минут после публикации объявления. Сейчас подобные машины и вовсе не размещают в Сети.

Азиатские продавцы, отслеживая ситуацию на рынке РФ, с сентября повысили стоимость подержанных автомобилей в среднем на 20%. По словам тех, кто занимается данным бизнесом, в наличии остались только машины в неудовлетворительном техническом состоянии, не представляющие интереса для импорта.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ хочет отложить до 1 декабря повышение утильсбора. Соответствующий проект постановления отправили в правительство.

