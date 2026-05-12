В Сергиево-Посадском округе поздравили бойцов в госпитале 9 Мая

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова 9 Мая навестила бойцов, проходящих реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени А. Вишневского, и поздравила их с Днем Победы. Вместе с депутатом Татьяной Ильиной и руководством медучреждения она приняла участие в молебне и возложении цветов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Утром 9 Мая Оксана Ероханова посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А. Вишневского. Вместе с депутатом окружного совета Татьяной Ильиной они приняли участие в благодарственном молебне о Победе в Великой Отечественной войне, после чего пообщались с военнослужащими, проходящими реабилитацию.

«Вспомнить, что мы — дети наших дедов, мы — дети наших прадедов, мы — дети героев. А на самом-то деле, дети героев — это вы. Все те, благодаря кому мы находимся здесь на мирной земле, спим спокойно. Ну, переживаем иногда, но у нас, благодаря вам, мирное небо над головой. Спасибо вам за это, мальчики!» — сказала Оксана Ероханова.

Совместно с начальником госпиталя Александром Березиным делегация возложила цветы к мемориалу «За други своя!», посвященному подвигу бойцов и сотрудников учреждения. Военнослужащим передали сладкие подарки и фрукты.

В этот день поздравления получили бойцы во всех медучреждениях округа. Заместитель главы Ольга Дударева навестила солдат в Сергиево-Посадской больнице, вручила подарки и пожелала им скорейшего восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.