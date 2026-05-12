В Сергиево-Посадском округе пройдет прогулка к юбилею Булгакова

Программа с 13 по 17 мая пройдет в парке «Покровский» в Сергиево-Посадском округе и объединит творческие занятия, спортивные тренировки и тематическую встречу к 135-летию Михаила Булгакова. Центральным событием станет «Прогулка с Мастером» 15 мая у входной группы парка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 13 мая, в парке состоятся уроки живописи и рисунка, после чего пройдет тренировка по скандинавской ходьбе с клубом «Актив+». В пятницу, 15 мая, запланирована еще одна тренировка по скандинавской ходьбе и тематическая встреча «Прогулка с Мастером», посвященная 135-летию Михаила Булгакова.

В субботу, 16 мая, на главной аллее организуют подвижные игры «Мультландия», а в клубе «Шкатулочка» проведут занятия по декоративно-прикладному искусству. На центральной площади гости смогут заняться парковой атлетикой. Также пройдет платный мастер-класс по основам керамики по предварительной записи и откроется столярная мастерская с наставниками.

В воскресенье, 17 мая, программа активного отдыха продолжится: вновь состоятся «Мультландия» и занятия по парковой атлетике. Клуб «Шкатулочка» проведет уроки живописи и рисунка. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.