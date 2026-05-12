В Солнечногорске прошел вечер памяти к Дню Победы

Памятный вечер, посвященный Дню Победы и подвигу советских воинов, состоялся 8 мая в парке культуры и отдыха Солнечногорска. Жители разных возрастов приняли участие в лекции и мастер-классе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке культуры и отдыха Солнечногорска прошел «Вечер памяти», приуроченный к празднованию Дня Победы. Программа объединила жителей разных поколений.

Во время лекции «Их подвиг жив, неповторим и вечен» участники вспомнили героические страницы истории страны, обсудили мужество солдат и их готовность защищать Родину. Особое внимание уделили поколению победителей, отстоявших свободу и независимость государства.

Также в рамках мероприятия состоялся мастер-класс «Журавлики памяти», на котором гости создавали символы мира.

«Данным мероприятием мы выразили бесконечную благодарность всем нашим защитникам, которые ценой своей жизни и здоровья оберегают нашу страну. Очень ценно, что его посетило много детей, которым важно прививать правильное понимание истории и уважение к прошлому. Наши герои всегда будут живы, пока жива память о них», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Всего в городском округе к празднованию Великой Победы провели около 280 мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.