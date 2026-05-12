В Солнечногорске провели рейд по безопасности на станции Подсолнечная

Профилактический рейд по безопасности на железной дороге прошел на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. Пассажирам раздали информационные листовки и напомнили правила поведения на путях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактическое мероприятие организовали на станции «Подсолнечная». Его участниками стали сотрудники администрации городского округа, административно-пассажирской инспекции и волонтеры молодежного центра «Подсолнух». Пассажирам раздали памятки с основными правилами безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.