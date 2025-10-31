Минпромторг РФ хочет отложить до 1 декабря повышение утильсбора

Минпромторг РФ официально предложил отложить введение новых правил утилизационного сбора на машины до 1 декабря. Возможность отсрочки даты вступления в силу нововведений проработали по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минпромторге намерены повысить утилизационный сбор на автомобили с 1 декабря. Соответствующий проект постановления отправили в правительство.

Министерство решило перенести утильсбор для учета интересов жителей РФ, которые приобрели за рубежом авто с мощностью двигателя более 160 л/с после появления информации о повышении сбора. Также подобным образом будут соблюдены интересы тех, чьи машины задерживаются на таможне.

Согласно новым правилам, ставка для расчета утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя. Мощность последнего увеличивает размер «утиля» по прогрессивной шкале.

Льготный утильсбор будет действовать исключительно для физических лиц, ввозящих автомобиль с мощностью до 160 л/с для личного пользования. Доля подобных машин в РФ, по информации Минпромторга, составляет более 80%.

