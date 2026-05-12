В Сергиево-Посадском округе Подмосковья отметили День Победы

Праздничные мероприятия 9 мая прошли на центральных и отдаленных площадках Сергиево-Посадского округа. Основные события развернулись на Советской площади, проспекте Красной Армии и у Белого пруда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

9 мая праздничные события охватили всю территорию Сергиево-Посадского округа — от проспекта Красной Армии до Белого пруда, а также центральные пешеходные зоны и отдаленные территории.

На проспекте Красной Армии состоялась легкоатлетическая эстафета. Центральной площадкой праздника стала Советская площадь, где прошли показательные выступления спортсменов, концертная программа «Форпост Победы» и выставка современной и исторической военной техники. У отеля «Посадский» организовали выставку ретро-автомобилей и тематические аттракционы для гостей.

На маршруте «Дорога к Храму» работала интерактивная площадка «Фронтовой привал» с полевой кухней, мастер-классами, фотозонами и выступлениями юных артистов. У Белого пруда выступила «Фронтовая агитбригада», а сотрудники музея-заповедника подготовили интерактивные программы. Праздничные мероприятия также прошли в Парке Победы в Краснозаводске, на «Скитских прудах», в парке «Покровский» и на других площадках округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.