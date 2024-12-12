Россияне смогут отслеживать очередь на такси в приложении «Яндекс Go»

В приложении «Яндекс Go» появится функция «Очередь», которая станет доступной в тарифе «Эконом» и в период высокого спроса на услуги такси. Это позволит пассажирам узнать, какие они по счету в очереди на назначенные автомобили, сообщает РБК .

«Это поможет понять, как лучше поступить: ждать такси или уехать другим способом», — отметили в компании.

Также при доставке для пользователей станет доступна функция «Помощник». С ее помощью сотрудники службы доставки «Яндекс» смогут выполнять поручения клиентов, на которые у них нет времени. Например, забрать из химчистки куртку или купить что-то в магазине. В настоящее время функция доступна в тестовом режиме жителям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

В «Яндексе» отметили, что курьер может приобрести для клиента товар стоимостью до 2 тыс. рублей, за исключением алкоголя, сигарет, отпускаемых по рецепту лекарств и других категорий, которые не могут быть доставлены в соответствии с правилами сервиса.

Ранее стало известно, что «Яндекс» провел самое крупное обновление панорамных снимков Москвы за последние годы. Сервис полностью отснял все улицы в пределах МКАД и в районе ТиНАО.