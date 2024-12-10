Панорамные снимки Москвы полностью обновили на «Яндекс Картах»

Компания «Яндекс» провела самое крупное обновление панорамных снимков Москвы за последние годы. Сервис полностью отснял все улицы в пределах МКАД и в районе Новой Москвы, сообщает пресс-служба компании.

На обновленных панорамных снимках горожане и туристы могут рассмотреть достопримечательности, проезжую часть и новые места, которые появились в российской столице за те годы, что прошли с момента последней панорамной съемки.

В этом году съемочная команда посетила и новые районы ТиНАО, где возводятся современные жилые кварталы, а также впервые запечатлела исторические уголки столицы — микрорайоны Дангауэровка и Курьяново.

Особое внимание было уделено модернизированной территории ВДНХ, где удалось запечатлеть обновленные объекты, включая центр Узбекистана и недавно открывшийся музей «Атом».

Камеры также зафиксировали масштабные изменения в дорожной сети мегаполиса: появление участка Юго-Восточной хорды и обновленных транспортных развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Новоегорьевским шоссе. Незадолго до запуска были отсняты входные группы станций новой линии метро — Троицкой, включая «Потапово».

Масштабный проект по обновлению городских панорам привел к созданию внушительной базы из четверти миллиона снимков, охвативших 7500 км московских улиц. На реализацию этой амбициозной задачи ушло полгода кропотливой работы.

Современные алгоритмы компьютерного зрения анализируют каждую деталь на фотографиях — от светофоров до домовых табличек, автоматически предлагая обновить картографические данные при обнаружении изменений. Исключительное качество изображений позволяет пользователям детально изучать городское пространство, вплоть до мельчайших элементов инфраструктуры — будь то входные группы зданий или указатели с нумерацией квартир.