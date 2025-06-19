Россияне с iPhone всегда переплачивают за билеты на самолет и поезд

При покупке железнодорожных и авиабилетов через iPhone россияне могут потратить на 5–7% больше, чем пользователи Android. Об этом рассказал руководитель отдела мобильной рекламы в digital-агентстве RTA Михаил Требухов со ссылкой на внутреннее исследование компании по данному вопросу, пишет Газета.ru .

По словам Требухова, цена может отличаться в зависимости от конкретного тревел-сервиса. На стоимость билета влияют не только тип операционной системы телефона, но и другие факторы: куда человек планирует поехать, какой класс билета выбирает и когда ищет билеты. При этом эксперт отметил, что все равно сохраняется тенденция, что владельцы iPhone обычно тратят больше денег на билеты, чем пользователи Android.

Стоимость билетов может различаться в зависимости от географического положения пользователя при входе в приложение. Требухов пояснил, что сервисы учитывают экономическую ситуацию региона, платежеспособность местного населения и региональный спрос при формировании предложений.

Для выявления местоположения пользователя и установления соответствующей цены платформы используют разные идентификаторы устройств, включая IP-адрес телефона. Требухов также уточнил, что личность пользователя не имеет значения для сервисов — их интересует только регион. Эта информация помогает создавать ценовые модели, позволяющие компаниям эффективнее продавать товары в разных областях.