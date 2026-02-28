Россияне бунтуют в аэропорту Фукуока после возврата самолета в воздушную гавань

Путешественники из России, летевшие в самолете, который экстренно вернулся из-за вспышек и взрывов в двигателе в аэропорт вьетнамского Фукуока, устроили мини-бунт. Им приходится ждать полета уже более 11 часов, сообщает SHOT .

Авиакомпания до сих пор не отправила к ним запасной самолет. Некоторые вынуждены спать на скамейках и лентах для багажа в аэропорту. Других отправили жить в отель.

Очевидцы рассказали, что во время взлета услышали запах горелой проводки или дыма. Люди благодарны пилотам за то, что те смогли посадить самолет без происшествий.

На опубликованной записи россияне стоят друг рядом с другом в аэропорту, хлопают и что-то выкрикивают.

Ранее сообщалось, что у самолета Фукуок-Казань после вылета в одном из двигателей прозвучало несколько взрывов. Они сопровождались вспышками огня. Затем воздушное судно решило вернуться в аэропорт вылета.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.