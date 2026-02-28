У самолета на взлете с Фукуока прогремели взрывы из двигателя

У самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Фукуока в Казань, вскоре после вылета в одном из двигателей произошло несколько хлопков, которые сопровождались вспышками огня, сообщает Telegram-канал Baza.

Экипаж решил не продолжать полет. Самолет еще около 50 минут кружил над островом и совершил успешную посадку во вьетнамском аэропорту.

В результате никто не пострадал.

Воздушное судно отправили на техническую проверку. Отмечается, что пассажиры остаются в аэропорту и ждут информации о дальнейшем вылете.

Ранее, 23 февраля, самолет Владивосток — Хабаровск экстренно приземлился из-за поломки. В этот момент в салоне воздушного судна находились 74 человека.

