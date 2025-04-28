Россиянам впервые показали Lada e-Aura, которой не нужен бензин

В ноябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров также протестировал опытную версию Lada e-Aura с электродвигателем. Ее разрабатывали на платформе Lada Vesta.

Электрическая Lada Aura получила трехфазный электромотор с максимальной мощностью 163 л. с. с крутящим моментом 240 Нм. Заявлено, что новинка разгонится до «сотни» за 8 секунд и может проехать 350 километров без подзарядки. Максимальная скорость e-Aura — 150 км/ч, сообщал портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗ».

«Lada e-Aura — это концепт, созданный для демонстрации наших возможностей в области электротранспорта и современных технологий», — заявили в компании.

Между тем в «АвтоВАЗ» заявили, что не намерены отказываться от Lada Granta в пользу Lada Iskra.