Россиянам рассказали, возобновится ли авиасообщение с Японией и Южной Кореей

Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Южной Кореей и Японией
Фото - © Медиасток.рф
Возобновление прямых рейсов из России в Японию и Южную Корею на данный момент не обсуждается Росавиацией. Об этом заявил глава агентства Дмитрий Ядров, сообщает ТАСС.
«Росавиация — нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, обсуждает ли сейчас ведомство возобновление рейсов в эти страны.
При этом еще в конце октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что РФ готова возобновить прямые рейсы в Японию. Однако он уточнил, что решение будет зависеть от позиции Токио.
Руденко также говорил, что РФ обсуждала тему возобновления прямых авиарейсов с Южной Кореей.
