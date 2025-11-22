Россиянам рассказали, возобновится ли авиасообщение с Японией и Южной Кореей

Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Южной Кореей и Японией

Возобновление прямых рейсов из России в Японию и Южную Корею на данный момент не обсуждается Росавиацией. Об этом заявил глава агентства Дмитрий Ядров, сообщает ТАСС .

«Росавиация — нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, обсуждает ли сейчас ведомство возобновление рейсов в эти страны.

При этом еще в конце октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что РФ готова возобновить прямые рейсы в Японию. Однако он уточнил, что решение будет зависеть от позиции Токио.

Руденко также говорил, что РФ обсуждала тему возобновления прямых авиарейсов с Южной Кореей.

