сегодня в 02:47

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что РФ и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов, сообщают « Известия ».

По его словам, такую возможность обсуждают авиакомпании двух стран.

«Насколько я знаю, наши компании находятся в постоянном контакте друг с другом, и многое зависит от позиции властей», — отметил он.

Руденко добавил, что в МИД надеются, что договоренность будет достигнута.

Между тем российские авиакомпании выразили готовность увеличить число рейсов в КНДР. Это напрямую зависят от пассажирского спроса.

