Руденко сообщил о ведущихся консультациях России и Японии

Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Японией стало предметом переговоров между авиакомпаниями двух стран.

Как заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью газете «Известия», российская сторона готова к восстановлению прямых рейсов, однако окончательное решение зависит от позиции Токио.

«Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют — пожалуйста, мы не против», — подчеркнул дипломат.

Японские авиаперевозчики прекратили полеты в воздушном пространстве России после начала специальной военной операции на Украине, введя односторонние ограничения, которые российская сторона не дублировала.