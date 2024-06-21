Россиянам могут ограничить частные перелеты и чартеры в Европу

Европейские власти планируют ввести новые запреты для россиян, касающиеся частных и чартерных перелетов, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал EUobserver.

Авторы издания обратили внимание на содержание 14-го пакета санкций. Отмечается, что вероятные ограничения могут быть распространены на любые перелеты, где могут быть определены места взлета и посадки юридическими и физическими лицами из РФ.

О возможной разработке нового перечня ограничений в ЕП в отношении России стало известно 21 июня. Немецкий депутат Европейского парламента Гуннар Бек отмечал, что в Европе такими темпами скоро не останется категорий для введения очередных рестрикций.

Ранее российский МИД заявил, что Москва ответит чувствительными контрмерами на новые антироссийские санкции со стороны Японии.