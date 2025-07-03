Воробьев: ИИ помогает людям в Московской области быстрее получать 73 госуслуги

Благодаря интеграции искусственного интеллекта на региональном портале госуслуг получается проще, к примеру, оформить бесплатную парковку для многодетных семей, льготную путевку в детский лагерь или же пособие для ребенка-инвалида. ИИ может распознавать примерно 250 видов типовых документов, которые люди прикрепляют во время подачи заявлений на разные услуги.

Искусственный интеллект ускоряет скорость проверки. Также он помогает работникам ведомств выполнять задачи без рутины. Раньше все это проделывалось вручную.

Нейросеть почти в ту же секунду проводит анализ прикрепленных документов. Правильные отмечаются с помощью галочки. Если бумага не подходит, человеку, обратившемуся за услугой, об этом сообщают сразу. У него появляется возможность оперативно исправить проблему.

«Мы внедряем искусственный интеллект в самых разных сферах. У всей этой большой работы, по сути, одна цель — сделать жизнь человека комфортнее, проще. На сегодняшний день ИИ помогает нам с предоставлением уже 73 госуслуг. Это и оформление различных пособий, и выписки из домовых книг (одна из самых популярных услуг на регпортале), и документы при приватизации жилья, и заявки на высокотехнологичную медпомощь, которую не покрывает ОМС (квоты)», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что на региональном портале госуслуг искусственный интеллект проводит проверку типовых документов. Речь идет, например, о водительском удостоверении, свидетельстве о браке, рождении, трудовой книжке. Суммарно проводится анализ 250 видов бумаг.

«Это позволяет экономить время тех, кто обращается за госуслугой, ведь если ты подгрузил не тот документ, нейросеть даст знать об этом еще на этапе подачи заявления. Раньше же проверка происходила непосредственно в ведомстве, и в случае ошибки заявителю просто отказывали в услуге. А это и время, и нервы. В планах — обучить ИИ распознавать и анализировать более сложные документы: проектную документацию, градостроительные планы и так далее», — сказал Воробьев.

Какие госуслуги помогает предоставлять ИИ

Искусственный интеллект занимается проверкой типовых документов по 10 направлениям. Среди них: социальные услуги (к примеру, во время оформления справок из органов опеки или центра занятости — суммарно 28 услуг), имущественные услуги (согласование границ смежных земельных участков и дополнительно восемь услуг), услуги здравоохранения (аттестация медицинских работников и получение квот на медицинскую помощь, не предоставляемую по ОМС), транспорт (предоставление разрешения на такси, согласование схем транспортного обслуживания и еще четыре услуги), услуги по выдаче выписок из домовых книг, жилищные услуги (приватизация жилых помещений, уведомление о планируемом строительстве ИЖС и еще семь), услуги в сфере лесного хозяйства (предоставление охотничьих билетов, услуга «Лесные отчеты» и семь иных), услуги в области архитектуры (пять), тарифного ценообразования (одна) и энергетики (три).

Как работает искусственный интеллект

Так, во время обработки заявки на получение выписки из домовой книги, которую в 2024 году заказывали около 932 тыс. раз, искусственный интеллект анализирует ряд документов. Среди них выписка из ЕГРН, доверенность, свидетельство о регистрации по месту жительства, свидетельство о смерти, а также бумаги, которые подтверждают родство. Среди последних — свидетельство о браке и рождении.

Во время подачи заявления на отправку детей в летний лагерь, ИИ анализирует паспорт РФ и иные документы, которые удостоверяют личность, среди которых вид на жительство, паспорт иностранного гражданина, доверенность. Также нейросеть проверяет документ, подтверждающий льготу (справку из школы, удостоверение многодетных), и свидетельство о рождении.

Нейросеть станет умнее

Осенью планируют обучать ИИ анализировать более сложные, нетиповые бумаги. Среди них будут договора купли-продажи, выписки из банков, товарные накладные. Подобные бумаги имеют разный внешний вид.

Для проверки планируют использовать генеративную модель искусственного интеллекта. Она сможет искать нужные данные в таких бумагах, например, суммы, даты и иное. После этого ИИ будет вставлять данные в электронную форму заявления, после чего сравнивать информацию из разных бумаг. Это будет делаться для того, чтобы проверить правильность. Затем заявителю сообщат о результатах анализа.