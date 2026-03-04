Россиян будет ждать уголовка за проставление геометок с постами ГАИ в навигаторах
Россиянам запретят оставлять в навигаторах и чатах геометки с постами ГАИ
Фото - © Медиасток.рф
Россиянам могут запретить ставить в навигаторах, чатах и приложениях геометки с патрулями ГАИ. За эти действия хотят ввести уголовную ответственность, сообщает Mash.
Информацией о патрулях ГАИ могут пользоваться завербованные украинскими спецслужбами граждане. Под запрет попадут маркеры геолокации, которые пользователи оставляют в популярных сервисах онлайн-карт.
Там россияне пишут, где видели посты ГАИ. Иногда указывается даже количество машин ДПС. Из-за таких подсказок нарушители могут объезжать правоохранителей или прятаться за грузовиками.
Ранее массовое ДТП произошло на Волоколамском шоссе в Москве. Столкнулись 7 машин.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.