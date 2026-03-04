Россиян будет ждать уголовка за проставление геометок с постами ГАИ в навигаторах

сегодня в 16:01

Россиянам запретят оставлять в навигаторах и чатах геометки с постами ГАИ

Россиянам могут запретить ставить в навигаторах, чатах и приложениях геометки с патрулями ГАИ. За эти действия хотят ввести уголовную ответственность, сообщает Mash .

Информацией о патрулях ГАИ могут пользоваться завербованные украинскими спецслужбами граждане. Под запрет попадут маркеры геолокации, которые пользователи оставляют в популярных сервисах онлайн-карт.

Там россияне пишут, где видели посты ГАИ. Иногда указывается даже количество машин ДПС. Из-за таких подсказок нарушители могут объезжать правоохранителей или прятаться за грузовиками.

